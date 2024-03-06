Akşam Postası / 6 Mart 2024

Oysa faiz inecek, enflasyon düşecekti: Erdoğan öyle kolay olmadığını vurguladı

Faiz indirimiyle enflasyonun düşeceği tezini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem bu söylemi tekrarlamayı bıraktı hem de bunun öyle sanıldığı gibi kolay olmadığını belirtti.

İşsizlik fonu yine patronlara akmış

İşsizlik Fonu giderlerinin yüzde 19’unun işçiye, yüzde 67’sinin patronlara aktığı ortaya çıktı.

Haley çekildi: Sahne Trump ile Biden’ın

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde milyonlarca seçmen ön seçimlerde oy kullandı.

Ogün Samast: ‘Korkma, devlet arkamızda’ dendi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast ifade verdi: “Erhan (Tunçel) ve Yasin (Hayal), ‘Sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda’ dedi.”

Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘sabırla’ ve ‘azimle’ fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışacaklarını söyledi.

İstanbul’da yasal olarak yaşayan yabancı sayısı: 1 milyon 92 bin 697

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da yasal kalış hakkı bulanan toplam yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısına göre ‘enflasyonla mücadele’ 2025’te hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır” dedi.

Fitch: Türk İslami bankacılığı bu yıl sektör ortalamasının üstünde büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl Türk İslami bankacılığında sektör ortalamasının üstünde büyüme bekliyor.

Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde ‘denklik belgesi’ operasyonu düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye’de her dört kadından biri gece yalnız yürürken tedirgin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023’te her dört kadından biri (yüzde 27,4) gece yalnız yürürken tedirgindi. Her 100 kadından altısıysa (yüzde 6,3) evde yalnızken güvende hissetmedi.

Pideyi her halükarda zamlı yiyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Halk Ekmek’te pidenin 10 liradan satılacağını açıkladı.

66 milyon yıl önce yaşamış ‘canavar’ deniz kertenkelesinin fosili bulundu

Fas’ta 66 milyon yıl önce okyanuslarda avlanan bir deniz kertenkelesi türüne ait fosil bulundu.

OpenAI: Elon Musk şirkete ‘çökmeye’ çalıştı

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Twitter, Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın şirketi ‘ele geçirmeye’ veya ‘Tesla’yla birleştirmeye’ çalıştığını öne sürdü.

Vergi kaçırdı iddiası: Ancelotti hakkında dört yıl dokuz ay hapis talebi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla dört yıl dokuz ay hapis cezası talep edildi.