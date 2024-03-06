Akşam Postası / 6 Mart 2024

Oysa faiz inecek, enflasyon düşecekti: Erdoğan öyle kolay olmadığını vurguladı
Faiz indirimiyle enflasyonun düşeceği tezini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem bu söylemi tekrarlamayı bıraktı hem de bunun öyle sanıldığı gibi kolay olmadığını belirtti.
İşsizlik fonu yine patronlara akmış
İşsizlik Fonu giderlerinin yüzde 19’unun işçiye, yüzde 67’sinin patronlara aktığı ortaya çıktı.
Haley çekildi: Sahne Trump ile Biden’ın
ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde milyonlarca seçmen ön seçimlerde oy kullandı.
Ogün Samast: ‘Korkma, devlet arkamızda’ dendi
Hrant Dink’in katili Ogün Samast ifade verdi: “Erhan (Tunçel) ve Yasin (Hayal), ‘Sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda’ dedi.”
Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘sabırla’ ve ‘azimle’ fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışacaklarını söyledi.
İstanbul’da yasal olarak yaşayan yabancı sayısı: 1 milyon 92 bin 697
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da yasal kalış hakkı bulanan toplam yabancı sayısı 1 milyon 92 bin 697 olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı yardımcısına göre ‘enflasyonla mücadele’ 2025’te hızlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır” dedi.
İstanbul’da dört kişilik aile için yaşam maliyeti 55 bin lirayı aştı
Fitch: Türk İslami bankacılığı bu yıl sektör ortalamasının üstünde büyüyecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl Türk İslami bankacılığında sektör ortalamasının üstünde büyüme bekliyor.
Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 gözaltı
İstanbul merkezli 13 ilde ‘denklik belgesi’ operasyonu düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye’de her dört kadından biri gece yalnız yürürken tedirgin
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023’te her dört kadından biri (yüzde 27,4) gece yalnız yürürken tedirgindi. Her 100 kadından altısıysa (yüzde 6,3) evde yalnızken güvende hissetmedi.
Pideyi her halükarda zamlı yiyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Halk Ekmek’te pidenin 10 liradan satılacağını açıkladı.
66 milyon yıl önce yaşamış ‘canavar’ deniz kertenkelesinin fosili bulundu
Fas’ta 66 milyon yıl önce okyanuslarda avlanan bir deniz kertenkelesi türüne ait fosil bulundu.
OpenAI: Elon Musk şirkete ‘çökmeye’ çalıştı
ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Twitter, Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın şirketi ‘ele geçirmeye’ veya ‘Tesla’yla birleştirmeye’ çalıştığını öne sürdü.
Vergi kaçırdı iddiası: Ancelotti hakkında dört yıl dokuz ay hapis talebi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla dört yıl dokuz ay hapis cezası talep edildi.