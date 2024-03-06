Ogün Samast: 'Korkma, devlet arkamızda' dendi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast ifade verdi: “Erhan (Tunçel) ve Yasin (Hayal), ‘Sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda’ dedi.”

Fotoğraf: AA

Samast hakkında, geçen yıl tahliye edildikten sonra ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan dava açılmıştı. Bu dosyanın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verilmişti. Duruşma 6 Aralık’ta başlamış ama Samast ifade vermemişti. Duruşma 6 Mart’a ertelenmişti.

Dosyada yargılanan diğer sanıklar şöyle: Adem Sağlar, Ahmet İskender, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Faruk Sarı, Ramazan Akyürek, Tuncay Uzundal, Yahya Öztürk, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz.

İddianamede, Samast’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan yedi yıl altı aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Samast bugün duruşmada ifade verdi.

Agos‘un haberine göre Samast’ın ifadesi şöyle:

* Örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla düzenlenenen iddianameye dair söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben bu suçlamayla ilgili yedi-sekiz sene önce savunma yapmıştım.

* Olaydan önce 2006’da Erhan Tuncel’in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan’ın, Yasin’e, ‘Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol’ gibi şeyler söylediğini duymuştum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret. Erhan’ın evine toplam iki üç kez gitmişimdir. Sohbet etmeye gidiyordum Erhan’ın evine. Yasin, ‘Bu işten vazgeçersen senin de başın belaya girer’ diye beni tehdit ediyordu. Yasin’den korkuyordum. Yasin sıradan vatandaş değil McDonalds’ı bombalamıştı başka eylemleri vardı. Yasin yüzünden istemediğim olaylara dahil oldum.

* Ben korkuyordum 16 yaşındaydım. Erhan ve Yasin, ‘Sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda istediğinizi yapın, geniş takılın’ diye konuşmalar yapıyordu.

* Olay yerinde beni takip edenler vardı. Fotoğraflarını da gösterdiler bana sonra. Yasin’i aradım. ‘Korkma onlar bizden sen devam et’ dedi.

‘Ramazan bey ve Ali Fuat’ı tanımıyorum’

Mahkeme başkanı, Samast’a, “Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?” diye sordu. Samast, “Samsun’da o konuşmalar olmuştu, ‘Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz’ gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Samsun Emniyet’teki görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar” yanıtını verdi.

Samast, Ramazan Akyürek’in avukatının sorusu üzerine “Ramazan bey ve Ali Fuat’ı tanımıyorum. Onlardan talimat almadım. İsimlerini Erhan ve Yasin’den duydum” dedi.

Samast, “Yasin ve Erhan sık sık konuşuyordu. Yasin’in konuşma ve hareketleri her görüşmeden sonra sık sık değişiyordu. Eski ifadelerim doğrudur ama şimdi hatırlamıyorum” diye konuştu.

Ogün Samast’ın ifadesi sona erdikten sonra Erhan Tuncel “Söylediklerinde çelişkiler var” dedi.

Ali Fuat Yılmazer’in avukatı “Erhan Tuncel ve Ogün Samast’a gelmeden önce, İstanbul ve Trabzon’daki görevliler zaten gerekenleri yapmamışlar. Gerekli önlemler alınmadığı için bu cinayet işlenebildi. O yıllarda ortada bir kumpas değil gerçekten de bir eylem planı vardı. Hrant Dink’in öldürülmesiyle Ergenekon örgütü bizce amacına ulaşmıştır. Maksat gerçeğe ulaşmaksa bu yönlerine bakmak lazım. Bu davada henüz gerçeklere ulaşılmadı” dedi.

İfadelerin ardından duruşma sona erdi. Samast için adli kontrol uygulaması devam edecek. Bir sonraki duruşma 29 Mayıs 2024’te.

Ne olmuştu?

Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüten Hrant Dink 19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli ilçesindeki gazete binası önünde vurularak öldürüldü.

Katil zanlısı olarak aranan 17 yaşındaki Ogün Samast 20 Ocak’ta Samsun Otogarı’nda yakalandı.

İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden Samast “Pişman değilim” dedi.

Skandal karakol görüntüsü

Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra karakolda bazı polis memurları ve amirleriyle birlikte Türkiye bayrağı önünde çekilmiş görüntüsü cinayetin üstüne tuz biber ekti.

Görüntülerde polislerin Samast’ı övdüğü duyuluyordu.

Çocuk olarak yargılandı

Samast o günlerde henüz 17 yaşındaydı. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Temmuz 2011’de ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, cezayı Mart 2012’de onadı. Buna göre, Samast, Ceza İnfaz Kanunu uyarınca cezasının üçte ikisini çekecekti, yani 15 yıl iki ay. Dahası, tutuklandığı tarihten itibaren cezaevinde bulunduğu süre de cezadan düşülecekti.

Örgüt üyeliğinden aldığı ceza düşürüldü

Dink’in örgütlü bir cinayete kurban gittiği anlaşılınca Samast Temmuz 2019’da bir de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ançak Yargıtay 14 Aralık 2021’de ‘suç tarihi ile inceleme tarihi arasında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini’ belirterek bu suçlamanın düşürülmesine karar verildi.

Tahliyesi tehdit gerekçesiyle uzadı

İnfaz yasasına göre Samast 6 Ağustos 2020’de kalan 18 aylık cezasını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

Ancak Samast, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde gardiyanları tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 3 Ağustos’ta iki yıl yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu nedenle tahliye olamadı.

Bir başka deyişle, Hrant Dink’in katili Ogün Samast, cezaevinde başını belaya sokmasa üç yıldan fazla süredir aramızda dolaşıyordu.

Samast, geçen şubatta Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

İyi hal, denetimli serbestlik, tahliye…

DHA’nın haberine göre Samast’ın cezası bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında dolmuş. Cezaevi yönetimince deneme sürecine alınmış. İyi hali gözlenenince de koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verilmiş.

AA’ın haberindeki ayrıntılar ise şöyle:

Kocaeli başsavcılığınca 16 Haziran 2021’de hazırlanan müddetnamede şartlı tahliye tarihi 19 Şubat 2023, bihakkın tahliye tarihi ise 7 Aralık 2034 olarak hesaplandı. Denetimli serbestlikten yararlandırmak için değerlendirme tarihi ise 19 Şubat 2022 olarak belirlendi. Bugün şartlı tahliye işlemi başlatılması için idare gözlem kurulu tarafından koşullu salıvermenin uygun olduğuna karar verildi. İnfaz hakiminin onayı sonrası tahliye gerçekleşti.

Sonuçta Samast, toplamda 16 yıl dokuz ay 22 gün hapis yattıktan salıverildi.