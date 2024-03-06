Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde ‘denklik belgesi’ operasyonu düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Polisin tespitine göre şüpheliler yurt dışında okumuş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup milli eğitim müdürlüğünden aldıkları denklik belgesiyle, üniversitelerin yabancılara tanıdığı yüzde 10’luk kontenjandan yararlandı ve tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlere yerleşti.

Bazı şüpheliler denklik belgesiyle mezun olup çalışmaya bile başlamış.

Kimlik ve adresi tespit edilen 30 şüpheli, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.