Vergi kaçırdı iddiası: Ancelotti hakkında dört yıl dokuz ay hapis talebi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında vergi kaçırma iddiasıyla dört yıl dokuz ay hapis cezası talep edildi.

Carlo Ancelotti. Fotoğraf: AA

İspanya’da Madrid İl Mahkemesi Savcılığı, İtalyan teknik direktörün Real Madrid’i çalıştırdığı ilk dönemde (2014-2015) 1 milyon 62 bin 79 avro (34,7 milyon lira) vergi kaçırmakla suçladı.

Ancelotti’nin vergide usulsüzlükle ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski var ama maliyeyle anlaşması halinde yargı yolu açılmadan sorun çözülebilecek.

İtalyan teknik adamın İspanya’da ikamet ettiği dönemde, imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürülüyor.

İspanya’da futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamaları son dönemlerde oldukça sık gündeme gelirken Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi futbolcuların da olduğu birçok ünlü isim maliyeyle anlaşarak hapis cezası almaktan kurtulmuştu.