Cumhurbaşkanı yardımcısına göre 'enflasyonla mücadele' 2025'te hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki gün önce enflasyon oranlarını açıkladı. Şubat verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 67,07. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı.

Enflasyon oranlarını değerlendiren Yılmaz dezenflasyon sürecinin yılın ikinci yarısında ‘belirgin’ sonuç vereceğini, 2025’te enflasyonla mücadele sürecinin çok daha hızlanacağını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz şunları dedi:

*Ocak ayına göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır.

*2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede (2026 perspektifinde) ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız.

Ocak ayına göre ivme kaybetse de Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşmiştir. Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar… https://t.co/8mcbtIaDx1 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 6, 2024

Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadelede ‘sabır’ istemişti.