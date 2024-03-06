İşsizlik fonu yine patronlara akmış

İşsizlik Fonu giderlerinin yüzde 19’unun işçiye, yüzde 67’sinin patronlara aktığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak amacıyla 1999’da kurulan ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ artık işverenlere destek fonuna dönüştü.

Euronews’in Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerinden aktardığına göre 2023’te fon giderleri içinde işçilere ödenen işsizlik ödeneğinin payı yüzde 18,5’ken, işverenlere desteklerin oranı yüzde 67 oldu.

Ayrıca şubat sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işverenlerin payının daha da artmasının önü açıldı.

Nasıl dönüştü?

2017’den sonra fondan işverenlerin aldığı teşviklerin toplamı işsizlik ödeneğinden fazla olmaya başladı. Giderlerin yüzde 33,1’i patronlara teşvik olarak verilirken işçilerin payı yüzde 28,8’de kaldı.

2018’den sonraysa büyük bir değişimle işsizlik fonu işverenlere destek fonuna dönüşmeye başladı. Çünkü fonun giderleri içinde patronların payı yüzde 53’e ulaştı. İşsizlik ödeneğinin payıysa yüzde 24,7’de kaldı.

Covid-19 salgınında bu oranlar belirgin şekilde düşerken 2021’de işçilerin aldığı pay yüzde 9,5’ta kaldı. İşveren teşvikleri yüzde 43,2 oldu.

2022’de işin seyri iyice değişti. İşsizlik Fonu’nun giderleri 55,6 milyar lira olurken bunun 38,7 milyarı patronlara teşvik olarak dağıtıldı.

Böylece patronların payı yüzde 69,7’ye kadar çıkarak rekor kırdı. İşsizlik ödeneğinin payı yüzde 21,9 oldu.