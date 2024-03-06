Haley çekildi: Sahne Trump ve Biden'ın

ABD’de ön seçimler mevcut başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmak için yarışan Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlandı.

Kolaj: Diken

ABD’de kasımda yapılacak başkanlık seçimi öncesinde milyonlarca seçmen ön seçimlerde oy kullandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump, Vermont’taki Cumhuriyetçi seçiminden galip çıkınca Nikki Haley başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Böylece Cumhuriyetçilerin yarıştaki tek adayı Trump.

Haley beklentilerin aksine Trump’a destek açıklamadı.

Demokrat Parti’de Biden’ın karşısında ciddi bir rakip yok. Yani 5 Kasım’daki seçimin, Biden ile Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olacağı artık neredeyse kesin.

Kim nereleri kazandı?

Ön seçimlerde Biden, Amerikan Samoası haricinde tüm eyaletlerde kazanırken Trump 14 eyalette zafer elde etti.

Biden’ın kazandığı eyaletler arasında Alabama, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia bulunuyor.

Amerikan Samoa’sında Biden’a karşı işadamı Jason Palmer kazandı.

Trump’sa Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah ve Virginia’da ezici zaferler elde etti.

Başkanlık seçimi için yapılan son ankete göre Biden, Trump’ın 5 puan gerisinde.