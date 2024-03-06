Oysa faiz inecek, enflasyon düşecekti: Erdoğan öyle kolay olmadığını vurguladı

Faiz indirimiyle enflasyonun düşeceği tezini savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem bu söylemi tekrarlamayı bıraktı hem de bunun öyle sanıldığı gibi kolay olmadığını belirtti.

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Yıllarca “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezini savunan Erdoğan, bu kapsamda faizleri düşürmüş ama enflasyonun fırlamasına neden olmuştu.

Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra bu söylemini terk etmiş ve bu tezin aksine adımlar atmasıyla bilinen Mehmet Şimşek’i yeniden ekonominin başına geçirmişti.

Faizler bunun ardından kademeli olarak artsa da enflasyon yüzde 60’ın üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Elazığ mitinginde konuşan Erdoğan, enflasyonun düşürmenin ‘sanıldığı gibi’ kolay olmadığını anlattı:

“Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Tüm bunları söylerken elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı tüm sıkıntıları biliyoruz, görüyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.”