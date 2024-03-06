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Yaramazlara biraz batar!

Pideyi her halükarda zamlı yiyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Halk Ekmek’te pidenin 10 liradan satılacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, 340 gram Ramazan pidesinin 10 lira olacağını dile getirdi.


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da 250 gramlık pidenin 15 lira olacağını duyurmuştu. Geçen Ramazan’da pidenin fiyatı 10 liraydı, kütlesi 300 gramdı.

Geçen Ramazan’da Halk Ekmek’te satılan 300 gramlık pidenin fiyatıysa beş liraydı.

Ramazan 11 Mart’ta başlayıp 9 Nisan’da sona erecek.

Ramazan pidesi bu yıl 15 lira

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