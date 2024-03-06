Türkiye'de her dört kadından biri gece yalnız yürürken tedirgin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023’te her dört kadından biri (yüzde 27,4) gece yalnız yürürken tedirgindi. Her 100 kadından altısıysa (yüzde 6,3) evde yalnızken güvende hissetmedi.

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TÜİK, ‘İstatistiklerle Kadın, 2023’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

* Ülke nüfusunun yüzde 49,9’u kadınlar, yüzde 50,1’i erkekler.

* Türkiye’nin kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi.

* 2008’de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 67,5, erkeklerin oranı yüzde 82,8 iken, 2022’de kadınlarda yüzde 86,7, erkeklerde yüzde 96,1 oldu.

* Türkiye’de parlamentoda görev yapan kadın milletvekillerinin oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 19,9. Ülkeyi dünyanın dört bir yanında temsil eden kadın büyükelçilerin oranı yüzde 27,3.

* Yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 68,8.

* Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. 2022’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranının yüzde 47,5. Bu oran kadınlarda yüzde 30,4, erkeklerdeyse yüzde 65.

Çocuklu annenin istihdamı

* Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2014’te yüzde 59,8 iken 2022’de yüzde 60,5’e çıktı. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2022’de hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 28, erkeklerin istihdam oranıysa yüzde 90,5.

* Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine oldu.

* Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 33,9.

* Yükseköğretimde görevli doçentler içerisindeki kadın doçent oranıysa 2022-2023 öğretim yılında yüzde 40,8.

* Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012’de yüzde 14,4 iken 2022’de yüzde 19,6’a çıktı.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,7

* Evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2023’te yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7, erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 olarak kayıtlara geçti.

* Boşanma istatistiklerine göre 2023’te kesinleşen boşanma davaları sonucu çocukların velayeti çoğunlukla anneye verildi. Annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,9, babanın velayetine verilen çocuk oranıysa yüzde 25,1.

Güven oranı

* Geçen yıl yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 18,9 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 27,4, erkeklerde yüzde 10,2. Kadınların yüzde 56,3’ü, erkeklerinse yüzde 75,8’i yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetti.

* Evde yalnız olduklarında kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2023’te yüzde 4,6. Bu oran kadınlarda yüzde 6,3, erkeklerde yüzde 2,7. Kadınların yüzde 83,4’ü, erkeklerinse yüzde 90,8’i evde yalnız olduklarında kendilerini güvende hissetti.