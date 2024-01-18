TÜİK: Kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kadınlar erkeklere göre daha düşük ücrete çalışmak zorunda kalıyorlar.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

TÜİK’in 2022 verilerine göre Türkiye’de ücretli çalışan 100 kişiden 67’si erkek, 33’üyse kadın. Bu da her üç ücretli çalışandan birisinin kadın olması demek.

Euronews Türkçe’nin veriden aktardığına göre Türkiye genelinde ücretli çalışan 1000 kişiden 66’sı ilkokul ve altı mezunu, 229’u ilköğretim ve ortaokul mezunu, 330’u lise mezunu ve 375’i yükseköğretim mezunu.

Ücretli çalışan 1000 kadından 523’ü yükseköğretim mezunu. Ücretli çalışan 1000 erkektense 302’si yükseköğretim mezunu. Bu, ücretli çalışan her iki kadından birinin üniversite mezunu olduğu anlamına geliyor.

Erkeklerin maaşı tüm eğitim seviyelerinde yüksek

2022’de aylık ortalama kişi başı brüt maaşa bakıldığında tüm eğitim seviyelerinde erkeklerin maaşının kadınlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Toplamda erkeklerin brüt aylık maaşı 11 bin 233 lira olurken kadınlarınki 10 bin 961 lira oldu. Üniversite mezunu bir erkeğin aylık brüt maaşı 18 bin 525 lirayken kadınların maaşı 15 bin 951 lira.

Yıllık brüt maaş üzerinden hesaplandığında tüm eğitim seviyelerinde cinsiyete dayalı ücret farkı erkeklerin lehine.

Eğitim seviyesi arttıkça cinsiyete dayalı ücret farkının da arttığı görülüyor. En yüksek fark yüzde 17.1’le üniversite mezunlarında.

Saatlik ortalama brüt maaş yükseköğretim mezunu erkeklerde 84.2 lirayken kadınlarda 75.7 lira.