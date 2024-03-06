İstanbul'da dört kişilik aile için yaşam maliyeti 55 bin lirayı aştı

İstanbul’da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti şubatta 55 bin 321 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın şubat raporuna göre geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 81.
Türkiye’de asgari ücret 17 bin 2 lira. Böyece İstanbullunun yaşam maliyeti, asgari ücretin yaklaşık 3,25 katı.
Temel tüketim maddelerinde en yüksek artış yüzde 114,27’yle et-kıyma ürünlerinde.
|Ürün
|Yıllık Değişim
|Aylık Değişim
|Pirinç
|% 65,07
|%5,72
|Bulgur
|% 59,33
|%3,40
|Et-Kıyma
|% 114,27
|%20,93
|Şehriye
|%44,11
|%1,38
|Tavuk eti
|%107,31
|%18,15
|Süt
|%74,44
|%11,45
|Ayçiçek Yağı
|%37,76
|%5,59
|Domates
|%87,60
|%20,58
|Salça
|%34,55
|%1,35
|Mercimek
|%107,80
|%12,88
|Çay
|%70,37
|%2,37
|Küp Şeker
|%26,84
|%1,18
|Maden Suyu
|%64,82
|%7,76
|Pijama (Erkek)
|%56,01
|%5,00
|Kazak (Kadın)
|%69,09
|%4,27
|Pantolon (Çocuk)
|%28,43
|%2,53
|Çamaşır Temizlik Ürünleri
|%77,50
|%1,76
|Bebek Bezi
|%93,69
|%8,24
|Sabun
|%94,92
|%10,19