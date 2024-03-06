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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul'da dört kişilik aile için yaşam maliyeti 55 bin lirayı aştı

İstanbul’da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti şubatta 55 bin 321 liraya yükseldi.

Fotoğraf: Canva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın şubat raporuna göre geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 81.


Türkiye’de asgari ücret 17 bin 2 lira. Böyece İstanbullunun yaşam maliyeti, asgari ücretin yaklaşık 3,25 katı.

Temel tüketim maddelerinde en yüksek artış yüzde 114,27’yle et-kıyma ürünlerinde.

ÜrünYıllık DeğişimAylık Değişim
Pirinç% 65,07%5,72
Bulgur% 59,33%3,40
Et-Kıyma% 114,27%20,93
Şehriye%44,11%1,38
Tavuk eti%107,31%18,15
Süt%74,44%11,45
Ayçiçek Yağı%37,76%5,59
Domates%87,60%20,58
Salça%34,55%1,35
Mercimek%107,80%12,88
Çay%70,37%2,37
Küp Şeker%26,84%1,18
Maden Suyu%64,82%7,76
Pijama (Erkek)%56,01%5,00
Kazak (Kadın)%69,09%4,27
Pantolon (Çocuk)%28,43%2,53
Çamaşır Temizlik Ürünleri%77,50%1,76
Bebek Bezi%93,69%8,24
Sabun%94,92%10,19

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