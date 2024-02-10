Üç asgari ücreti aştı: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, Ocak 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 lira bu maliyete yetmiyor.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı.
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya göre 3 bin 899 lira arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından biri yüzde 52,83’le makarna oldu.