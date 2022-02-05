Akşam Postası / 5 Şubat 2022

Erdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Uzmanlara göre Covid-19’da gerçek rakamlar açıklanandan en az üç kat fazla

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki hızla artışa dikkat çekerek, gerçek rakamın Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının verilerin en az iki-üç katı düzeyinde olduğu söyledi.

Araştırma: Covid-19’u ağır geçirenlerin beyninde Alzheimer’a benzer anormallikler

Küçük çaplı bir araştırmada, Covid-19 nedeniyle ölenlerin beyninde Alzheimer hastalığına benzer anormallikler tespit edildi.

Eurostat, AKP’nin asgaride tutunduğu dalı kırdı: Satın alma gücünü yeniden ölçecek

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), TL’deki hızlı kayıp nedeniyle Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünü yeniden hesaplayacak. Kurum daha önce açıkladığı 2021 yılı Türkiye verilerini de sistemden kaldırdı.

Avrasya Araştırma anketi: AKP ‘tarihinin en düşük oy oranı’yla CHP’nin altında

Avrasya Araştırma tarafından yayımlanan son seçim anketine göre AKP artık CHP’nin gerisinde.

Erdoğan: Gelişmelere göre çalışanların kazanç seviyesini koruyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelişmelere göre tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz” dedi.

Nebati, yeni model aşkına dünya turuna çıkıyor: İlk durak Londra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 8 Şubat’ta Britanya’nın başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı düzenleyecek.

Citi de enflasyonda zirve için yüzde 50 üstünü öngördü

Uluslararası yatırım kuruluşu Citigroup analistleri de hükümetin aksine enflasyonda pik olarak yüzde 50’nin üstünü bekliyor.

Saadet’ten TÜİK bakım serisi: Gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili

Saadet Partisi enflasyonu düşük göstermekle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) tiye aldı.

TL’nin reel değeri dipten döndü

Reel efektif döviz kuru ocak ayında, aralıkta gördüğü tarihi dip seviyesinden döndü.

Bodrum, Urla ve Çaycuma’daki kamuya ait taşınmazlar satıldı

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçelerindeki kamuya ait toplam 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazlar, 543 milyon liraya özelleştirme yoluyla satıldı.

Kalem kalem Ankapark: Dinozorlara 7,9, plastik çiçeklere 1,8 milyon dolar

Eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in çılgın projesi Ankapark’ta hiç kullanılmayan teleferiğe 50,4 milyon, dinozorlara 7,9 milyon, plastik çiçeklereyse 1,8 milyon dolar ödenmiş.

CHP’nin ‘trol raporu’ndan detaylar: 12 bin hesaptan ayda 300 bin tweet

CHP’nin Twitter’daki ‘trol ağı’na ilişkin raporunun detayları ortaya çıktı.

Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı

Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için yeni bir karara imza attı.

Yargıtay: İşçiye hafta tatili toplu olarak kullandırılamaz

Yargıtay, hafta tatili izninin toplu kullandırılamayacağına, toplu kullanım durumda işçiye ayrıca 0,5 yevmiye daha ücret ödenmesinin gerektiğine hükmetti.

Lucca’ya alınmayanlar ateş açtı: Teoman da oradaymış

İstanbul’un ünlü mekanlarından Lucca’ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Olay sırasında şarkıcı Teoman’ın da mekanda olduğu öğrenildi.

Fas’ta üç gün önce 32 metrelik kuyuya düşen çocuk için sondaj operasyonu

Fas’ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarmak için yatay sondaj operasyonu başladı.

YouTuber Reynmen’in annesine silahlı gasp

‘Reynmen‘ ismiyle tanınan şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş’ın annesi Nesibe Aktaş, evinde silahla gaspa uğradı.