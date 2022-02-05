Lucca’ya alınmayanlar ateş açtı: Teoman da oradaymış

İstanbul’un ünlü mekanlarından Lucca’ya alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Olay sırasında şarkıcı Teoman’ın da mekanda olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Bebek’teki mekanda açılan ateş sonucu üç kişi yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk tedavisi de olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerince yapıldı, ardından bu kişiler hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmasında etrafta çok sayıda boş kovan olduğu tespit edildi.

2020 yılında mekan, müdürü Alper İ.’nin bir başka kadın çalışana cinsel saldırı düzenlemesiyle gündeme gelmişti.

Alper İ. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.