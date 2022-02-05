Yargıtay: İşçiye hafta tatili toplu olarak kullandırılamaz

Yargıtay, hafta tatili izninin toplu kullandırılamayacağına, toplu kullanım durumda işçiye ayrıca 0,5 yevmiye daha ücret ödenmesinin gerektiğine hükmetti.

Fotoğraf: Arşiv

Karar, Bursa’da işten çıkarılan bir işçinin, kıdem ve ihbar tazminatıyla fazla mesai ücretini tahsil etmek için açtığı davada verildi.

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi İş Kanunu’nda işçinin yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğuna vurgu yaptı.

Kararda özetle şunlar dendi: “İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir. Bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez.

Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. İşçinin toplu olarak izin kullandığı dönemde çalışması karşılığı olmayan bir yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödendiği dikkate alındığında davacıya sadece 0,5 yevmiyesi kadar ödeme yapılmalıdır.

Buna göre de mahkemece davacının toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir.”