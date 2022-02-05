Citi de enflasyonda zirve için yüzde 50 üstünü öngördü

Uluslararası yatırım kuruluşu Citigroup analistleri de hükümetin aksine enflasyonda pik olarak yüzde 50’nin üstünü bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak verdi. Enflasyonu hesaplarken internet üzerinden veri kazıma (web scraping) yönetimiyle toplanan günlük fiyatları kullanan ENAG ise bu oranı yüzde 114 olarak buldu.

Citigroup analistleri, Türkiye’de enflasyonun mayıs ayında yüzde 50’yi aşarak zirveye ulaşacağını, sonrasındaysa yüzde 30-35 civarında seyredeceğini öngördü. Citi, para politikasında belirsizlik ve kurdaki oynaklıktan dolayı enflasyon görünümünün de önceki yıllara göre ciddi derecede bozulduğunu vurguladı.

Beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası’nın gerçekten sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyleyen Citi analistleri, Türkiye için doğal faiz oranı ve enflasyon tahminlerine göre Merkez Bankası’nın para politikasını 2022’nin ilk çeyreğinde gözden geçirmek durumunda kalabileceğini dile getirdi.

‘Rekabetçi kur yetmez’

Analizde ayrıca rekabetçi kurun tek başına yeni ekonomik modelde hedef olarak konan cari açığı iyileştirmeye yetmeyeceği, yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

TÜİK’in verileri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda zirve için ‘nisan‘ ve yüzde 50’nin altını işaret etmişti. Bakan daha önce yaptığı tahminindeyse enflasyonda düşüş için ‘ocak‘ ayını hedeflemişti.

ABD’li yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs ise geçen hafta enflasyonda zirveye ilişkin tahminlerini yüzde 50 üstü olarak paylaşmıştı.