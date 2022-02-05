Araştırma: Covid-19’u ağır geçirenlerin beyninde Alzheimer’a benzer anormallikler

Küçük çaplı bir araştırmada, Covid-19 nedeniyle ölenlerin beyninde Alzheimer hastalığına benzer anormallikler tespit edildi.

Hastalığı ağır geçirip hayatını kaybedenlerin beyin hücrelerinde tau adı verilen proteinin biriktiği tespit edilirken, anormal miktarlarda amiloid plaklarına dönüşen beta amiloid proteinleri bulundu.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Dr. Andrew Marks ve ekibinin 10 Covid hastasının beynini izlediği çalışmada, kalsiyumun hücrelere girişini kontrol eden ve ryanodin reseptörleri adı verilen proteinlerde kusurlar tespit edildi.

Alzheimer hastalığında, kusurlu ryanodin reseptörleri, tau proteinin birikip nörofibriler yumak oluşturmasıyla ilişkilendiriliyor.

Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayınlanan araştırmada söz konusu yumakların Covid-19 hastalarının beyninde de yüksek miktarda biriktiği belirtildi.

Çalışmaya dahil edilen hastaların Covid-19’u en ağır şekilde geçirdiği vurgulandı. Dr. Marks, hastalığı daha hafif geçirenlerin beyninde benzer değişiklikler yaşanıyorsa bunun ‘uzun Covid‘le ilişkilendirilen ‘beyin sisi‘ni açıklamada yardımcı olabileceğini ifade etti. Covid-19’u ağır geçirenlerin ileriki hayatlarında demans riskinin de fazla olabileceğini belirten bilim insanı, bunu net şekilde bilmek için henüz erken olduğunu da vurguladı.