Saadet’ten TÜİK bakım serisi: Gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili

Saadet Partisi enflasyonu düşük göstermekle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) tiye aldı.

TÜİK’in perşembe günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u bulmuştu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini göstermişti.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 hesaplamıştı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52.

Saadet Partisi’nin kozmetik ürünü reklamı kurgusunda hazırladığı filmde şu ifadelere yer verildi: “Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi. Gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı. Böyle daha ışıltılı.“