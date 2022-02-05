YouTuber Reynmen’in annesine silahlı gasp

‘Reynmen‘ ismiyle tanınan şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş’ın annesi Nesibe Aktaş, evinde silahla gaspa uğradı.
Olay, 29 Ocak Cumartesi günü İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşandı. Silahlı gaspçı Nesibe Aktaş’ın yaşadığı siteye geldi. Ardından dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Aktaş bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı, Nesibe Aktaş’ın cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı.
Polis, güvenlik kameralarından şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K.,(25) olduğunu belirledi. Yunus K., Esenyurt’taki evinde gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.