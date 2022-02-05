MetroPOLL anketi: ‘Erdoğan’ın rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil’

MetroPOLL anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koltuğu sallantıda.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Twitter’dan Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 verilerini paylaştı.

Katılımcıların yüzde 30’u cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a, yüzde 37’si karşısına çıkacak rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 29’uysa Erdoğan’ın rakibine bağlı olarak karar vereceğini ifade etti.

Fotoğraflar: Twitter

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlara göre bakıldığındaysa, yüzde 87,4’le AKP seçmeninin büyük çoğunluğu Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

Erdoğan’ın rakibine göre karar vereceğini dile getirenlerin oranıysa yüzde 11,6.

HDP seçmeni katılımcılardansa Erdoğan’a oy çıkmadı.

Sencar sonuçlara göre şu analizi paylaştı: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil.”

MetroPOLL’ün daha önce yayımladığı anketlerde son dönemde adaylığı en çok dillendirilen isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan’ın önünde görünürken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erdoğan’ı zorladığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunsa gerisinde kaldığı görünüyor.