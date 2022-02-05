Eurostat, AKP’nin asgaride tutunduğu dalı kırdı: Satın alma gücünü yeniden ölçecek

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), TL’deki hızlı kayıp nedeniyle Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünü yeniden hesaplayacak. Kurum daha önce açıkladığı 2021 yılı Türkiye verilerini de sistemden kaldırdı.

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Eurostat senede iki defa asgari ücret verisi açıklıyor. İlki ocak, ikincisiyse temmuz ayı sonunda. Bu açıklamada her ülkede avro bazında brüt asgari ücret ve asgari ücretin satın alma gücü bilgisi yer alıyor.

Türkiye’de avro bazında brüt asgari ücret 2021 yılı başında 393 avro iken bu oran yılın ikinci bölümünde 346 avroya inmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlaması sonrasıysa bu miktar 261 avroya kadar çekilmişti.

TL’nin sadece 2021 yılında yüzde 45’ten fazla değer kaybetmesinin alım gücünde yarattığı baskı anketlere de yansımış, özellikle muhalefet partileri bu alanda eleştirilerini sertleştirmişti. AKP’li yetkililerse bu eleştiriler karşısında Türkiye’nin halen alım gücü endekslerinde birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu ve dolar-avro bazlı karşılaştırmaların çok doğru olduğunu savunmuştu.

Eurostat verilerinde son gelen zamla birlikte brüt asgari ücretse şu an 328 avro olarak görünüyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre ocak ayında açıklanan son veride Türkiye brüt asgari ücrette tüm AB üyesi ülkelerin gerisine düştü. Satın alma gücündeyse daha iyi konumdaydı (26 ülke içinde 10’uncu). Ancak TL avro karşısında önemli seviyede değer kaybedince kurum Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünün aynı seviyede kalmadığına kanaat getirdi. Düşüşün ne kadar olduğuysa hesaplama sonunda ortaya çıkacak.

Yeni hesaplamada Türkiye’nin daha alt sıralara düşmesi bekleniyor.