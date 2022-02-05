Erdoğan: Gelişmelere göre çalışanların kazanç seviyesini koruyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelişmelere göre tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni yılda asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmişti ancak rekor kıran enflasyon nedeniyle alım gücü düşmeye devam ediyor.

TÜİK, geçen hafta yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak vermişti. Enflasyonu hesaplarken internet üzerinden toplanan günlük fiyatları kullanan ENAG ise bu oranı yüzde 114 olarak bulmuştu. Uzmanlar resmi enflasyonun yüzde 50’nin üstüne çıkmasını bekliyor.

Araştırmalarsa, yüzde 50’li zamlı yeni asgari ücretin alım gücünün, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 8,5 azaldığını ortaya koyuyor. Ocak ayında açlık sınırı 4 bin 249 TL’ye, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL’ye yükselirken, yılın daha ilk ayında asgari ücret, açlık sınırıyla aynı seviyeye geldi.

Zonguldak’taki toplu açılış törenine İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden bağlanan Erdoğan, “Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Külfetin sadece çalışanlarımızın emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Erdoğan, “Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz. Milletimizin refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.