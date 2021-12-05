Akşam Postası / 5 Aralık 2021

TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan

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Türkiye Barolar Birliği’nin 36’ncı Olağan Genel Kurulu’nda seçim bitti. ANKA’nın aktardığı kesin olmayan sonuçlara göre TBB’nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul ve Ankara’da artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihlerinde kentlerdeki 100 bin nüfustaki vaka yoğunluğu haritasını paylaştı.

Asgari ücrette son kulis: 4 bin lira olur mu?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken, AKP’nin toplantılarında 3 bin 800 ila 4 bin lira arası bir ücret seçeneği öne çıktı.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken, AKP’nin toplantılarında 3 bin 800 ila 4 bin lira arası bir ücret seçeneği öne çıktı.

İBB araştırması: İstanbul’un enflasyonu yüzde 50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, kentte yaşama maliyetinin bir yılda yüzde 50 arttığını bildirdi.

Telefonla AKP il teşkilatının toplantısına bağlanan Erdoğan: İstanbul’a çivi çakılmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı’nın Sakarya’daki toplantısına telefonla bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yüklendi: “İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip.”

Genetik uzmanı Necati Fındıklı anlattı: Evlilik-çocuk öncesi hangi testler yapılmalı?

Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Dr. Necati Fındıklı, evlilik öncesi SMA testinin zorunlu hale getirilmesini değerlendirirken, evlilik ya da çocuk öncesi yapılacak bazı testlerin öneminden bahsetti.

MHP, Alparslan Türkeş adına yeni vakıf kuruyor

MHP, partinin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in adına yeni bir vakıf kurulacağını duyurdu.

İnce’nin MB başkanı ve PPK üyelerine suç duyurusu işleme konmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası (MB) başkanı ve para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkındaki suç duyurusunun işleme konmadığını bildirdi.

Soylu, ‘Mahkeme kararı arkamızdan gelsin’ sözüne ‘açıklık getirdi’

“Mahkeme kararı arkamızdan gelsin” sözüyle gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘ne yapıyorlarsa hukukun üstünlüğüyle yaptıklarını’ söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan İETT’ye ‘otobüs ücreti’ konusunda tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün, İstanbul Hacıosman metro istasyonundan hareket eden ve metroyla entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) tavsiyede bulundu.​​​​​​​

78 liralık otoyol cezası 45 günde 971 liraya çıktı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın kızı Gözde Arık’a kesilen 78 liralık otoyol geçiş ücreti cezası, 1,5 ayda neredeyse 1000 liraya çıktı.

CHP’li İlgezdi, varyantlara karşı ‘gen konsorsiyumu’ kurulmasını önerdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’nin sadece Omicron benzeri Covid-19 dış varyantlarının değil, her an Anadolu’da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni varyantlar açısından da risk altında olduğunu belirterek ‘Türkiye Gen Konsorsiyumu’nun kurulmasını önerdi.