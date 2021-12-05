78 liralık otoyol cezası 45 günde 971 liraya çıktı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın kızı Gözde Arık’a kesilen 78 liralık otoyol geçiş ücreti cezası, 1,5 ayda neredeyse 1000 liraya çıktı.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre ihlal cezası ilk olarak faiziyle 490 liraya, 45 günün sonunda da 971 lira 30 kuruşa yükseldi.

Durumu eleştiren CHP’li Arık, İstanbul’dan Ankara’ya giden başka birine de 33 liralık geçiş ücretini ödemediği için 288 lira idari para cezası yazıldığını kaydetti.

Milletvekili, “‘Faize haram’ diyen hükümet, 45 günde 12.5 kat faiz alıyor. Bu otoyol soygunudur” dedi.

Arık, şunları dile getirdi: “İstanbul Anadolu yakasından Ankara’ya seyahat ederken otobanı dörde bölmüşler, bazıları devlete bazıları özel şirkete ait. Devlette olanlar e-devlet sisteminde görünüyor ama özelde olanlar gözükmüyor. 33 lira geçiş ücreti için 288 lira ceza uygulanıyor. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Bunlar Deli Dumrul’u da geçtiler. Devlete de gitmiyor bu para. Otoyola yapan işletme alıyor. Tamamen yandaşın cebine gidiyor. Böyle bir kâr yok.

Deli Dumrul, kuru bir çayın üstüne köprü yaptırır. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır. Devletin milletin parasıyla yaptığı otoyoldan geçerseniz sorun yok ama devleti yönetenlerin milletin geleceğini ipotek ederek, dolar garantili olarak yandaş müteahhitlere yaptırdığı yoldan geçseniz de geçmeseniz de parasını ödüyorsunuz. Faizle mücadele ettiğini söyleyen iktidar, yandaşları faiz üstüne faiz bindirirken görmüyor, duymuyor.”