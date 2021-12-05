MHP, Alparslan Türkeş adına yeni vakıf kuruyor

MHP, partinin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in adına yeni bir vakıf kurulacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkeş tarafından MHP ve ülkücü harekete bırakılan mirasın ‘vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenenler’ tarafından istismar edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkeş’in mirasını korumak adına gerçek varisleri olarak onun adına bir vakıf kurulmasının kararlaştırıldığı ifade edilerek, yeni kuruluşun adının ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ (TATSAV) olacağı dile getirildi.

Açıklamada, şöyle dendi: “TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş’i ve onun banisi olduğu ülkücü hareketi bundan böyle kimse istismar edemeyecektir. Bunun yapan ailesi de olsa; Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.”

Mevcut vakfın, ‘CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş ve kripto abla rolünü üstlenmiş heval Meral’e hizmet eder hale geldiği’ öne sürülerek Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘alet olan’ bir vakıf istemedikleri kaydedildi.

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından geçen ay düzenlenen etkinlikte ‘Ülkü Ocakları’ üyesi olduğu öne sürülen kişiler polisin önlemlerine rağmen salona girip etkinliğe katılanlara saldırmıştı. Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve Ahmet Kutalmış Türkeş saldırıya tepki göstermişti.