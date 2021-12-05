Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul ve Ankara’da artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihlerinde kentlerdeki 100 bin nüfustaki vaka yoğunluğu haritasını paylaştı.

Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 287,40, Ankara’da 202,88, İzmir’de 70,65 oldu.


Geçen hafta açıklanan verilere göre vaka yoğunluğu İstanbul’da 277,88, Ankara’da 197,20, İzmir’de ise 70,02’ydi.

Güncel veriler İstanbul ve Ankara’da az da olsa bir artış olduğuna işaret ederken İzmir’deki vaka sayısı geçen haftaya göre kayda değer bir değişiklik göstermedi.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili ise şöyle sıraladı: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

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