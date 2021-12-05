Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan İETT’ye ‘otobüs ücreti’ konusunda tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün, İstanbul Hacıosman metro istasyonundan hareket eden ve metroyla entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (İETT) tavsiyede bulundu.​​​​​​​

AA’nın ​​​​​​​KDK’nın kararından aktardığına göre İstanbul’da yaşayan bir kişi, Hacıosman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metroyla entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacıosman Metro-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek, bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.

Talebini İETT’ye ileten, yaklaşık 120 kişinin de benzer talepte bulunduğunu öğrenen kişi, bunun olumlu karşılandığına dair geri bildirim yapılmasına rağmen konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı gerekçesiyle KDK’ya başvurdu.

‘Eşitlik ilkesi gözetilmeli’

Başvuruyu değerlendiren KDK, konuyla ilgili İETT’ye tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı. Kararda, kamu hizmeti veren idarenin bu hizmeti nasıl vereceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğuna işaret edildi. İdarenin bu yetkiyi kullanırken eşitlik ilkesini gözetmesi gerektiği belirtilen kararda, “İdare takdir yetkisini kullanırken Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır” dendi.

İdare kurumu tarafından olumlu karşılanan ancak gündeme alınmayan hizmetin, makul bir sürede gerçekleştirilmemesi, hukuk devletinin en önemli unsurlarından ‘belirlilik’ ve ‘hukuki güvenlik’ ilkelerine aykırılık oluşturacağı ifade edildi.

Kararda, “Mevcut durumda metroyla entegre olduğu bilinen diğer hatlarda olduğu gibi vatandaşların 25 numaralı hattın da metroya entegre edilmesi talebinin, kamu hizmetinin gerekleri ve bireylerin haklı beklentilerine uygun şekilde yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” tespiti yer aldı.