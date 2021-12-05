Erdoğan: Kadınlar, seçme-seçilme hakkını özgürce kullanmaya AK Parti’yle başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadınların seçme ve seçilme haklarını kullanmaya AKP’yle başladıklarını söyledi.

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Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87’nci yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’da destan yazan kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini anımsatarak, kadınların bu imkana Avrupa’daki hemcinslerinden önce kavuşmasının, halkın kadınlara bakışını yansıtan önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti’yle başlamışlardır. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi’nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler.”