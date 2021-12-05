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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücrette son kulis: 4 bin lira olur mu?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken, AKP’nin toplantılarında 3 bin 800 ila 4 bin lira arası bir ücret seçeneği öne çıktı.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede neredeyse erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üzerinde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta düzenledi. Ücretin ayın ortasında belli olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ‘çok çok fevkinde bir artış’ geleceğini duyurmuştu.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında üyelere asgari ücretin ne kadar olması gerektiği soruldu.

MYK üyelerinin çoğu 3 bin 800 lira ila 4 bin lira önerdi. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 4 bin liralık maaşın işverene 6 bin 500 liralık maliyet oluşturacağı ve 10 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde işten çıkarmaların yaşanabileceğini söyleyerek öneriye karşı çıktı.

Toplantıda bu durumdaki işverenlere vergi ve SGK primi desteği verilmesi gündeme geldi. Erdoğan ise rakam vermedi ancak ‘dar gelirlileri rahatlatacak’ iyileştirme olacağını söyledi.

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