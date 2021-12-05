TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB’de 8,5 yıllık Metin Feyzioğlu dönemi bitmiş oldu.

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TBB’nin 36’ncı Olağan Genel Kurulu’nda bugün seçim yapıldı. Mevcut birlik başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için usulen aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan’ın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı.

ANKA’nın aktardığına göre üç sandıkta 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde, Sağkan’ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu’nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan’ın ekibindeki yönetim, disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

Feyzioğlu’nun oy kullandığı sandıktan da Sağkan’a daha fazla oy çıkması dikkat çekti. 1 No’lu sandık sonuçlarına göre Sağkan 60 delegenin oyunu alırken, Feyzioğlu 54 oyda kaldı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB’nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209’unun oyunu alarak TBB 8’inci Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanlığı’nı yapıyordu.

Sağkan, sonuçların açıklanmasından sonra Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Biz kazandık. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak!”

Biz kazandık.



Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak! pic.twitter.com/mJSBcu8JR9 — Erinç Sağkan (@erincsagkan) December 5, 2021

Erinç Sağkan kimdir?

Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 24 Nisan 1978 doğumlu olan Sağkan, Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.

Kılıçdaroğlu: Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz günler yakındır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzeriden yeni TBB başkanını tebrik etti: “Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır!”

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2021

Yavaş: Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkıları olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş da Sağkan’ı tebrik edenler arasında.

Yavaş, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan’ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum.



Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum. pic.twitter.com/d7klWCx8yo — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 5, 2021

İmamoğlu: Hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar

Yeni TBB başkanını tebrik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan @erincsagkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan @erincsagkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2021

Feyzioğlu: Allaha ısmarladık

Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu, Instagram hesabı üzerinden şunları yazdı: “Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş. 8,5 yıl yan yana çalıştığım artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım dostlarım yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık.”