Telefonla AKP il teşkilatının toplantısına bağlanan Erdoğan: İstanbul’a çivi çakılmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı’nın Sakarya’daki toplantısına telefonla bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yüklendi: “İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip.”

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Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen İstanbul İl Teşkilatı’nın 15’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, salondan, “Reisi ara” tezahüratı yükselince Erdoğan’ı telefonla aradı.

Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2023’e giden yolda bu tür istişare toplantılarının çok verimli olacağına inandığını söyledi.

AKP’nin 19 yılda yaptığı çalışmaların millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Eğer bunu, millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var” dedi.

‘İstanbul’u kazanmamız lazım’

İstanbul’un önemine değinen cumhurbaşkanının hedefinde İBB vardı: “İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. Türkiye’nin, şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul’un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti’dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023’le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb’im yar ve yardımcımız olsun.”