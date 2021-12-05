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Yaramazlara biraz batar!

İnce’nin MB başkanı ve PPK üyelerine suç duyurusu işleme konmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası (MB) başkanı ve para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkındaki suç duyurusunun işleme konmadığını bildirdi.

İnce, faizin indirilmesiyle döviz piyasasında telafisi güç zararlara sebebiyet verildiği iddiasıyla MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile PPK üyeleri hakkında 22 Kasım’da Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.


İnce, ‘kamu zararına sebebiyet verme’ ve ‘görevlerini kötüye kullanma’dan suçladığı kişilerin ikişer yıla kadar hapis cezası almasını istemişti.

Ancak savcılık, incelemesinin ardından soruşturma aşamasına geçilmemesine karar verdi.

İnce, kararı şöyle duyurdu: “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında yaptığımız suç duyurusu ışık hızıyla incelenmiş. Dilekçemizin işleme konmamasına karar verilmiş. Ne dokunulmazlıkları varmış. Sevsinler sizin adaletinizi!”

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