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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu: Bir milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekerek, “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz” dedi.

‘Erdoğan’ın adayı kaybetti’ yorumları Bozdağ’ı kızdırdı: Boşuna havaya giriyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteklediği adayın Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı seçilememesiyle ilgili muhalefete seslenerek “Boşuna havaya giriyorlar” dedi.


EYT’liler şimdi de borç batağında: Aldatıldık
‘Eski Türkiye’nin dedelerimize verdiğini, ‘Yeni Türkiye’ çocuklarımıza veremiyor

ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye bazı pazarlara erişimi kaybedebilir

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söyledi.

Boğaziçi ‘kayyımı’, arşiv merkezini lojmana çevirdi
Oynar mısın benimle: Midjourney, Abidin Dino, Murathan Mungan

Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşı sayısında büyük artış

Meksika’nın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen bu ülke üzerinden ABD’ye kaçak yollardan geçenlerin sayısında büyük artış kaydedildi.

İleri evre kanser tanısında artış bekleniyor

Fenerbahçe | Ali Koç ‘Çekilelim’ dedi, oylamadan ‘devam’ kararı çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki oylama sonucunda takımın lige devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nden Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Prof. Gören: Hekimlerden BT, MR, anjiyo değil, anamnez ve fizik muayene talep edin!

Adani krizi, diğer milyarderlere de sıçradı

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani, hakkında çıkan iddialardan dolayı sadece altı günde 118 milyar dolardan fazla varlık kaybetti. Kriz, Adani ile birlikte iş yapan şirketleri de etkiliyor.

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Akşam Postası / 4 Şubat 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Kılıçdaroğlu: Bir milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekerek, “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz” dedi.