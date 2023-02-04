Akşam Postası / 4 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu: Bir milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekerek, “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz” dedi.

‘Erdoğan’ın adayı kaybetti’ yorumları Bozdağ’ı kızdırdı: Boşuna havaya giriyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteklediği adayın Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı seçilememesiyle ilgili muhalefete seslenerek “Boşuna havaya giriyorlar” dedi.

ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye bazı pazarlara erişimi kaybedebilir

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söyledi.

Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşı sayısında büyük artış

Meksika’nın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen bu ülke üzerinden ABD’ye kaçak yollardan geçenlerin sayısında büyük artış kaydedildi.

Fenerbahçe | Ali Koç ‘Çekilelim’ dedi, oylamadan ‘devam’ kararı çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki oylama sonucunda takımın lige devam edeceğini açıkladı.

Adani krizi, diğer milyarderlere de sıçradı

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani, hakkında çıkan iddialardan dolayı sadece altı günde 118 milyar dolardan fazla varlık kaybetti. Kriz, Adani ile birlikte iş yapan şirketleri de etkiliyor.