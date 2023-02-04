Akşam Postası / 4 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu: Bir milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekerek, “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz” dedi.
‘Erdoğan’ın adayı kaybetti’ yorumları Bozdağ’ı kızdırdı: Boşuna havaya giriyorlar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteklediği adayın Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı seçilememesiyle ilgili muhalefete seslenerek “Boşuna havaya giriyorlar” dedi.
ABD’den yaptırım uyarısı: Türkiye bazı pazarlara erişimi kaybedebilir
ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söyledi.
Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşı sayısında büyük artış
Meksika’nın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen bu ülke üzerinden ABD’ye kaçak yollardan geçenlerin sayısında büyük artış kaydedildi.
Fenerbahçe | Ali Koç ‘Çekilelim’ dedi, oylamadan ‘devam’ kararı çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki oylama sonucunda takımın lige devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nden Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu
Adani krizi, diğer milyarderlere de sıçradı
Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani, hakkında çıkan iddialardan dolayı sadece altı günde 118 milyar dolardan fazla varlık kaybetti. Kriz, Adani ile birlikte iş yapan şirketleri de etkiliyor.