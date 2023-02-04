EYT’liler şimdi de borç batağında: Aldatıldık

AYŞEGÜL KASAP

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yaş engelini aştı ama şimdi de prim şartına takıldı. İktidarın “Kademeli prim olmayacak” vaadine güvenerek kredi çeken vatandaşlar tepkili.

Diken’e konuşan EYT düzenlemesi mağdurları ‘borç batağına çekildiklerini’ anlattı. Bir vatandaş konuşurken ağladı: “İşsizim ben. Yıllardır bu düzenlemeyi bekledik. Bakan 5 bin prim deyince kredi çektim borçlandım. Emeklilikten alacağım maaşla ödemeyi düşünüyordum.“

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AKP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

Teklife göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Ama daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya.

Söz konusu teklif bu haliyele Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Salı günüyse Genel Kurul’a getirilecek.

Ama EYT’liler teklifin son haline tepkili. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ‘kademeli prim şartı olmayacağı’ vaatlerine güvenerek ya kredi çektiler ya da ellerinde avuçlarında ne varsa satarak primini 5 bine tamamladılar.

‘Hatamız devletin bakanına güvenmek mi?’

Yasa çıkmadan harekete geçmelerinin nedeniyse sigorta primlerine yeni yılda yapılacak zamdı. Ocakta primler yüzde 54 zamlandı. EYT’liler bu nedenle aralıkta askerlik ve doğum borçlanması yaparak primlerini tamamladı.

Konuştuğumuz bir EYT’li bu durumu detaylandırdı: “Yasayı beklemedik çünkü devletin bakanı bir açıklama yaptı. Devletin bakanına güvendik. Daha fazla külfet altına girmemek için de aralıkta borçlanarak primlerimizi ödedik. Şimdi bize kademeli primden bahsediyorlar. Hatamız devletin bakanına güvenmek mi? Resmen devletin bakanı tarafından aldatıldık. Elbette bunun sandıkta bir karşılığı olacak.”

İşsizken borca girdi, ağladı

Şu an işsiz olan başka bir EYT’li de konuşurken ağladı: “Yıllardır bu düzenlemeyi bekledik. Bakan 5 bin prim deyince kredi çektim borçlandım. Emeklilikten alacağım maaşla ödemeyi düşünüyordum borcumu. Şimdi 5 binden daha fazla diyorlar. Bu durumda benim emekliliğim iki üç yılı bulacak. İşim de yok. İşsizlik de ortada. Ben şimdi bu borcu nasıl ödeyeceğim? Siz söyleyin bana.”

‘Krizin ortasında mağdur edildik’

“Yaşa takılıyorduk şimdi prime takılıyoruz” diye isyan eden bir diğer vatandaş şöyle devam etti: “30 bin TL kredi çektim, bunun faizi de var. Nereden bakarsanız çektiğim paranın iki katını geri ödeyeceğim. Zaten bir kriz var. Her şeyin fiyatı aldı başını gidiyor. Mağdur edildik ama öyle bir mağduriyet değil bu. Tam da ekonomik krizin ortasında mağdur edildik. Banka faizlerinin arttığı bir dönemde borç batağına çekildik. Bir arkadaşım arabasını satmak zorunda kaldı. Tek birikimiydi. Şimdi elinde ne kaldı? Hiç. O arabayı şimdi gitse sattığı paraya da alamaz. Umarım Meclis’te çözülür bu sorun.”

‘Eşimin bileziklerini bozdurdum’

“Madem kademeli prim olacaktı bunu en başında söyleselerdi. Kirada otuyorum ben, kredi çekemem. Zaten ayı zor döndürüyorum. Borçlanma lüksüm yok. Eşimin köşede sakladığı bileziklerini bozdurduk öyle ödedim 5 bine tamamladım. Şimdi bakana güvenmenin bedelini ödüyoruz. Seçimde oyumuzu buna göre kullanacağız biz de.”