EYT’liler şimdi de prim şartına takılacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kademeli prim günü aranacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Fotoğraf: Twitter

EYT’liler hakkındaki kanun teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

AKP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.

Kaynak: Özgür Erdursun

#EYT Yasası bu şekilde çıkarsa SSK kadın ve erkeklerde kademeli prim gün sayısı tablosu pic.twitter.com/lzhtgQ3Iee — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) January 30, 2023

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkeklerse 9 bin prim gününü doldurarak olabilecek.

Ancak daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.