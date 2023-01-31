EYT’liler şimdi de prim şartına takılacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kademeli prim günü aranacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.
EYT’liler hakkındaki kanun teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
AKP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin imzasını taşıyan teklif, dört maddeden oluşuyor.
Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkeklerse 9 bin prim gününü doldurarak olabilecek.
Ancak daha önceki açıklamalar 5 bin prim gün sayısı üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle sosyal medyada kademeli sisteme tepki yağdı. Emeklilik planları yapanlar şimdi de kademe sistemi nedeniyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kalacak.