Babacan ve Davutoğlu’ndan uyarı: Çocuklarınızı Erdoğan’ın konuşmalarından uzak tutun

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çakalım” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için çağrıda bulundu.

Fotoğraflar: AA

Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, şu sözü kullandı: “14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

Erdoğan’ın bu açıklamasına karşı tepkiler yükseliyor. İYİ Partisi Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamaya “Edep yahu!” diyerek karşılık verdi.

Davutoğlu ve Babacan’dan açıklamaya tepkiler geldi. Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, sayın Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum. Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu. Ah, ah nereden nereye.”

"Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sn. Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.”



Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu; çünkü daha dün Erdoğan, Bahçeli için böyle sesleniyordu. Ah, ah nereden nereye? — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 4, 2023

Babacan da TV kanallarına seslendi:

“Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan TV kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz.”