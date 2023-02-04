Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nden Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Kalamış semtindeki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında şunları kaydetti: “Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır.”

İki gün önce oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık’ın hataları maça damga vurmuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, maçtan sonra “Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir”