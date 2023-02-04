‘Erdoğan’ın adayı kaybetti’ yorumları Bozdağ’ı kızdırdı: Boşuna havaya giriyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteklediği adayın Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı seçilememesiyle ilgili muhalefete seslenerek “Boşuna havaya giriyorlar” dedi.

Bekir Bozdağ. Fotoğraf: AA

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlıkta görev süresinin dolması nedeniyle iki gün önce başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi Zühtü Arslan kazanmıştı.

Erdoğan tarafından üyeliğe atanan İrfan Fidan da başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Adaylığına iktidar yanlısı üyelerin dahi karşı olduğu belirtilmişti. HDP’nin Hazine yardımlarına bloke konması kararının ucu ucuna alınmış olması iddiaya göre Saray’ı endişelendirmiş, bu sebeple Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İrfan Fidan’ın adaylığı daha güçlü desteklemişti.

Seçimi Arslan’ın kazanması üzerine ‘Erdoğan’ın adayı kaybetti’ yorumları yapılmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan bu tarz söylemlerle ilgili açıklama geldi. AA’nın aktardığına göre Bozdağ “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği aday kaybetti de öbürleri kazandı, biz kazandık havasına giriyorlar. Boşuna o havaya giriyorlar” dedi.

Ülke TV’nin canlı yayınında konuşan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

* Başkanlık seçiminin nasıl yapılacağı Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Üyeler adaylık müracaatı yapmıyorlar. Onlar toplanıyor. Kimin aday olduğunu kendileri biliyor. Çünkü adaylık düşünenler kendi görüşlerini anlatıyorlar, destek istiyorlar. Sonra da toplanıyor genel kurul. Kendilerine zarflar veriliyor. On beş üyenin on beşinde ismi var. Yani sadece adaylık düşünen değil, herkesin ismi var. Bunlardan dilediğine oy veriyor. Buradaki seçim de böyle bir seçimdir.

* Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendi hür iradeleriyle yaptığı bir seçimdir ve bu seçim de gizli oyla yapılmıştır. Üyeler Sayın Arslan’ı yeniden başkan seçmiştir. Olay bundan ibarettir. Ama bunun ötesinde kalkıp bu işi sanki sayın cumhurbaşkanımızın işaret ettiği aday kaybetti de öbürleri kazandı, biz kazandık havasına giriyorlar. Boşuna o havaya giriyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesidir. Millet adına yetki kullanıyor. Anayasa ve yasalara uygun görevini yapıyor.

* Çok sevindiler. Sevinmeye devam etsinler. Zühtü bey bizim arkadaşımız. Beraber biz çok çalıştık. AK Parti’nin kapatma davası sırasında, o dönemde kapatma davasının savunmasını hazırlarken teorik kısımda Zühtü beyin de çok büyük emeği vardır. Biz beraber çalıştık.

* (Arslan) Kendisi iyi bir hukukçudur. Kendi hanesine yazan kaybeder. Zühtü bey kimsenin hanesine yazılmaz. Yazılmasını da sevmez. Hukuku, hukukun gerekleri neyse ona göre yapar. O yüzden buradan bir anlam çıkarmak yanlış olur. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına bakmak lazım.