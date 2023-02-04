Fenerbahçe | Ali Koç ‘Çekilelim’ dedi, oylamadan ‘devam’ kararı çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulundaki oylama sonucunda takımın lige devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Fotoğraf: AA

İki gün önce oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık’ın hataları maça damga vurmuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, maçtan sonra “Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir”

Fenerbahçe camiasından da “Takımı ligden çekin” sesleri yükselmişti.

Kalamış semtindeki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe’nin ligden çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili yönetim kurulunda oylama yapıldığını ve devam kararı alındığını açıkladı.

Habertürk’ün aktardığına göre Koç şunları söyledi: “Önümüzde iki yol var. Selahattin Baki’nin dediği gibi bitireceğiz, şampiyon mu bitireceğiz? Yoksa ‘Yeter artık, maça çıkmıyoruz’ mu diyeceğiz? Maça çıkıp 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır. Yönetim içerisinde bu konuda oylama yaptık. Bir kere ölme işine ben inanıyorum. 11’e üç oyla devam kararı çıktı. Üç kişi arasında ben vardım.”