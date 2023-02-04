Kılıçdaroğlu: Bir milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğine dikkat çekerek, “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (AA)

Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi’nin Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Sosyal Yardım Lansmanı programında konuştu.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Eğer Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu durumu beğenmiyorsanız, “Evet bu sistem Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur” diyorsanız, her birimize yaşlı genç, kadın erkek her birimize tarihsel bir sorumluluk düşüyor.

* Çocuğunun beslenme çantasına kuru ekmekten fazlasını koyamayan ailelerin çaresizliği, bu kadarına dahi erişemeyen çocukların eğitimden kopup çalışmak zorunda kalması gününü aç geçiren okulda akranlarından utanan başı öne eğilen çocuklarımız… Kimin çocukları onlar? Bizim çocuklarımız, bu ülkenin evlatları. Bir çocuğun aç geçirdiği geceyi hangimiz rahat bir uykuyla rahat geçirebiliriz? İhtiyaç sahibi bir komşumuz çaresizlik içinde hayata tutunmaya çalışırken hangimiz evlerimizde huzur içinde yaşayabiliriz?

* Bu trajediyi bizim gerçeğimiz yaptılar. 20 yılın sonunda bu trajedi hayatımızın bir gerçeği olarak ortaya çıktı. Bugün bu ülkede 1 milyondan fazla çocuk okula aç giderken, saraylı zat küresel forumlara gönderdiği mesajda şunu söylüyor, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanabiliyorum.” Ama milyonlarca çocuğun hakkını, rızkını da bir avuç zengine gözünü kırpmadan verebiliyor. Adalet, hangi adalet? Sen kim adalet kim, adaletin ‘a’sını dahi bilmeyen insanların ülkeyi yönetmeye kalktığında Türkiye tablosunu hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz.

* Hükümete, ‘okul beslenme programı’ hayata geçirilsin diye defalarca çağrı yaptık. Çocuklar okulda bir öğün sağlıklı yemek yesinler diye, ek bütçe için katkı da sunmaya çalıştık, önerge verdik. Yetmedi kanun teklifi verdik. Onların tamamı reddedildi. Bunu da bütün İstanbulluların ve Türkiye’de derin yoksulluk çeken veya karnını doyurup da yoksulları düşünen bütün vatandaşların da bilgisine sunmak isterim. Soru şu: Çocukları yoksulluğa mahkum edenler, çocuklar için daha iyi bir dünyanın inşasına katkı verebilirler mi?

* Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalıklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim Sofrasını kuruyoruz biz. Bu sofrada para pul, ihtişam yok. Bu sofrada, eşitlik var. Bu sofrada adalet var. Bu sofrada dayanışma, haysiyet var. Çocuklara sevgi, büyüklere saygı, hürmet var. Bu sofrada sadece karınlar doymuyor. Cömertlik, paylaşım, eşitlik, adalet gibi değerlerimiz de bu sofralarda yaşatılıyor.