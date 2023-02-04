Adani krizi, diğer milyarderlere de sıçradı

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani, hakkında çıkan iddialardan dolayı sadece altı günde 118 milyar dolardan fazla varlık kaybetti. Kriz, Adani ile birlikte iş yapan şirketleri de etkiliyor.

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Gautam Adani, geçen sene Mukeş Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı olmuştu. Bloomberg verilerine göre de dünyanın en zengin üçüncü kişisiydi.

Yedi gün önce Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin kısa sürede düşmesine neden oldu. Adani Grubu iddiaları reddetse de değer kaybı önlenemedi.

Bloomberg’e göre altıncı günde kayıp 118 milyar doları aştı. Adani ayrıca ‘Asya’nın en zengin kişisi’ unvanını da kaybetti. Dünya sıralamasında da ilk 10’dan düştü.

Adani’den dolayı Hindistan borsası ve Adani’ye kredi veren bankaların hisse senetleri de değer kaybetmişti.

Business Standard’ın aktardığına göre Adani Grubu’na destek veren şirketler ve ortakları da bu bağlamda ‘zorlu günler’ geçiriyor.

Bu şirketler arasında Malezya’daki en zengin kişinin ailesi tarafından kontrol edilen Wilmar International, yaklaşık yarısı dünyanın en zengin ikinci ailesi Waltons’a ait olan perakende devi Walmart, ABD merkezli bir veri merkezi hizmetleri şirketi EdgeConneX, dünyanın üçüncü büyük konteyner nakliye şirketi CMA CGM, kimyasal tedarikçisi olan Gadot Grubu ve Adani’nin en önemli destekçilerinden Abu Dabi merkezli International Holding Company yer alıyor.

Söz konusu şirketler, kargaşa ortamında nasıl ileryeceğini düşünüyor. Adani’yle ortaklıkları ve yatırımları bulunan bu şirketler, ilerleyen günlerde büyük değer ve para kayıplarıyla karşı karşıya kalabilir.