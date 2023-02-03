Adani krizi: Altı günde 118 milyar dolarlık kayıp

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani’nin servet kaybı sadece altı günde 118 milyar dolara ulaştı.

Adani gündekmde. Fotoğraf: Reuters

Gautam Adani, geçen sene Mukesh Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı olmuştu. Bloomberg’in verilerine göre de dünyanın en zengin üçüncü kişisiydi.

Dört gün önce Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin kısa sürede düşmesine neden oldu. Adani Grubu ‘Doğru değil’ dese de değer kaybını önleyemedi.

Bloomberg’e göre altıncı günde kayıp 118 milyar doları aştı.