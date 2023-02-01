Dört günde 84 milyar dolarlık kayıp: Adani, ‘Asya’nın en zengin kişisi’ unvanını kaybetti

Dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani’nin servet kaybı sadece dört günde 84 milyar dolara ulaştı. Böylelikle Adani Asya’daki en zengin kişi unvanını kaybetti.

Gautam Adani. Fotoğraf: Reuters

Gautam Adani, geçen sene Mukesh Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı olmuştu. Bloomberg’in verilerine göre de dünyanın en zengin üçüncü kişisiydi.

Adani, nisanda en zengin 10’uncu kişiydi. Hızlı yükselişinde servetine servet katmasının yanı sıra en zenginlerin geçen yıl milyarlarca dolar zarar etmesi de etkili olmuştu. Adani, geçen sene en fazla gelir elde eden isimdi.

Adani şimdiyse başka bir konuyla gündemde. Dört gün önce Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin 48 saatte 51 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Adani Grubu ‘Doğru değil’ dese de değer kaybını önleyemedi.

Forbes’un verilerine göre Adani, şirketlerinin değer kaybetmesiyle en zengin insanlar sıralamasında iki günde yedinci sıraya gerilemişti.

Bloomberg’ün aktardığına göre Adani, üçüncü günde en zengin insanlar sıralamasında 11’inci sıraya geriledi.

Adani’nin şirketlerinin değer kaybı dördüncü günde de sürüyor.

Reuters’ın haberine göre Adani’nin şirketlerindeki değer kaybı 84 milyar dolara ulaştı.

Adani ayrıca, ‘Asya’nın en zengin kişisi’ unvanını Ambani’ye kaptırdı.