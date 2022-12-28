Dünyanın en hızlı zenginleşen kişisi Adani, bu yıl servetine nasıl 40 milyar dolar daha kattı?

Hint iş insanı Gautam Adani, bu yıl servetini en fazla artıran kişi oldu. Servetini 40 milyar dolar artıran Adani, dünyanın en zenginleri listesinde üçüncülüğe kadar çıktı.

Gautam Adani. Fotoğraf: Reuters

Gautam Adani, bu yıl Mukesh Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı oldu. Bloomberg’in verilerine göre de, dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Adani, nisanda en zengin 10’uncu kişiydi. Yükselişinde servetine servet katmasının yanı sıra en zenginlerin bu yıl milyarlarca dolar zarar etmesi de etkili oldu. Adani böylelikle, bu yıl en fazla gelir elde eden isim oldu.

2022’de sadece ilk üç ayda servetini yaklaşık 24 milyar dolar, yıl boyunca da 40 milyar dolar artıran Adani’nin liman, maden ve enerji alanında yatırımları bulunuyor. Özellikle kömür sektöründeki yatırımları, enerji krizi sonrası kömür fiyatlarının artmasıyla kendisinin inanılmaz bir gelir elde etmesini sağladı.

59 yaşındaki Adani, enerji ve altyapı projeleriyle son senelerde servetini hızla büyüttü. Asya’nın en zengini olan Adani’nin şirketi, Fransız Total ve ABD’li Warburg Pincus gibi büyük şirketlerden de yatırım aldı.

Adani, bu yıl en çok şirket payı alan kişilerden biriydi. Adani, İsrail’de bir liman olan Holcim’in Hindistan birimleri de dahil olmak üzere tüm varlıklarını satın aldı. Gautam Adani, Hindistan’da hükümeti eleştiren birkaç medya kuruluşundan biri olan NDTV’yi satın almaya çalıştı. Adani şu an NDTV hisselerinin neredeyse yüzde 65’ine sahip. Hindistan hükümetine yakın Adani’nin NDTV’nin çoğunluğuna sahip olması basın özgürlüğü konusundaki endişeleri artırdı.