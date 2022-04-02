Servetini üç ayda 24 milyar dolar artırdı: Dünyanın en zengin 10’uncu kişisiyle tanışın

Bloomberg’in listesine göre 100 milyar dolar ve üstü servete sahip zenginler kulübüne Hindistanlı Gautam Adani de katıldı.

Bloomberg’in en zenginler listesi

2022’de sadece üç ayda servetini yaklaşık 24 milyar dolar artıran Adani’nin liman, maden ve enerji alanında yatırımları bulunuyor.

59 yaşındaki Adani, kömür sektöründeki yatırımlarının ardından enerji ve altyapı projeleriyle son senelerde servetini hızla büyüttü. Asya’nın en zengini olan Adani’nin şirketi, Fransız Total ve ABD’li Warburg Pincus gibi büyük şirketlerden de yatırım aldı.

Fotoğraf: Reuters

Adani, 2021’de 16,2 milyar dolarlık servet artışıyla ABD’li milyarderler Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimleri geride bırakmıştı. Adani, iki seneden bu yana dünyada servetini en çok artıran isim oldu.