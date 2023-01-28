Dünyanın en hızlı zenginleşen kişisi Adani, 48 saatte 51 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin kişilerinden Gautam Adani 48 saatte 51 milyar dolar kaybetti.

Gautam Adani. (Reuters)

Gautam Adani, geçen sene Mukesh Ambani’yi tahttan indirerek Asya’nın en zengin insanı olmuştu. Bloomberg’in verilerine göre de, dünyanın en zengin üçüncü kişisi.

Adani, nisanda en zengin 10’uncu kişiydi. Hızlı yükselişinde servetine servet katmasının yanı sıra en zenginlerin geçen yıl milyarlarca dolar zarar etmesi de etkili olmuştu. Adani, geçen sene en fazla gelir elde eden isimdi.

Adani şimdiyse başka bir konuyla gündemde. Bloomberg ve Reuters‘ın aktardığına göre, Adani’nin şirketleri hakkındaki borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin 48 saatte 51 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. Forbes’un verilerine göre Adani, şirketlerinin değer kaybıyla en zengin insanlar sıralamasında yedinci sıraya geriledi.

Hindistan da inceliyor

Yatırım araştırma firması Hindenburg Research’ün raporuna göre, Adani Grubu’nun büyük şirketlerinin ‘önemli miktarda borcu’ bulunurken, bu durum holdingi ‘güvencesiz bir mali duruma’ sokuyor.

Rapor ayrıca, vergi cenneti ülkelerden yararlanarak Adani’nin vergi kaçırdığını ve kara para akladığını iddia ediyor.

Bu rapordan sonra yatırımcılar Adani’nin şirketlerinde bulunan hisselerini satmaya başladı ve böylelikle şirketler değer kaybetti. Değer kaybı 48 saatte 51 milyar doları buldu.

Adani’nin borçlu olduğu bankaların da hisseleri yüzde 3’e kadar düştü.

Adani Grubu’ysa raporun doğru olmadığını savunurken süreçten endişeli ama aynı zamanda hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

Hindistan’ın sermaye piyasası düzenleyicisi, Adani Grubu’nun offshore fon varlıklarına ilişkin kendi soruşturmasına katkı sunabileceği için Hindenburg raporunu inceliyor.