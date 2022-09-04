Akşam Postası / 4 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu: Sarayın bir kısmı israf müzesi olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, sarayda mı kalacaksınız” sorusuna “Çankaya’da kalacağım” yanıtını vererek ”Sarayı bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını ‘İsraf Müzesi’ yapabiliriz” dedi.

Orta Vadeli Program açıklandı: Tek haneli enflasyon hedefi 2025 sonuna kaldı

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Enflasyonda tek hane hedefi 2025 sonuna kaldı.

İsrail, Boeing 747 ve diğer dört motorlu uçakları yasaklıyor

İsrail, önümüzdeki yıl Boeing 747 ve benzeri dört motorlu uçakları yasaklayacak. Gerekçe çevre ve gürültü kirliliğini azaltma çabası.

Çekya’da 70 bin kişi enerji fiyatlarındaki artışı protesto etti

Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi.

Hindistan’ın sanayi devi Tata’nın eski başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Hindistan’ın sanayi devi Tata’nın eski başkanı, Cyrus Mistry trafik kazasında hayatını kaybetti.

Meteoroloji’den dört il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki il için sarı (Giresun, Trabzon) iki il için de (Rize, Artvin) turuncu kodlu uyarı yayınladı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.