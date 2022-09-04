Hindistan’ın sanayi devi Tata’nın eski başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Hindistan’ın sanayi devi Tata’nın eski başkanı, Cyrus Mistry trafik kazasında hayatını kaybetti.

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54 yaşında ölen Hintli milyarderin Mumbai’ye gitmek üzere Mercedes’iyle yola çıktığı, Palghar bölgesinde meydana gelen kazada bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Başbakan Narendra Modi, Mistry’nin ölümünün iş dünyası için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Performansı eleştirilen Mistry 2016’da 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren, ülkenin en büyük holdingi Tata’nın başkanlığından alınmış yerine Ratan Tata getirilmişti.

1868’de kurulan holding tuz, yazılım, çeliğin yer aldığı geniş bir ürün yelpazesine sahip. Geçen yıl 130 milyar dolar kar etti.