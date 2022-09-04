Kılıçdaroğlu: Sarayın bir kısmı israf müzesi olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, sarayda mı kalacaksınız” sorusuna “Çankaya’da kalacağım” yanıtını vererek ”Sarayı bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını ‘İsraf Müzesi’ yapabiliriz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Halk TV’den İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. ‘Altılı masa’ fikrinin aklına Necmettin Erbakan anmasında geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ”Topluma hayal kırıklığı yaşatmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Çankaya’da kalacağı belirten Kılıçdaroğlu, ”Sarayı bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını ‘İsraf Müzesi’ yapabiliriz. O kadar büyük israf var ki, hepsinin belgesi sergilenecek. Devleti yönetenin israftan kaçınması lazım. Bir de kendilerine dindar diyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘Yurt dışından size misafir geldim diyelim ve şöyle sordum. Ne oluyor ülkenizde?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu ülkede devlet soyuluyor derdim. Rejimin adını tanımlamak gerekirse talan rejimi. En tepeden en aşağı herkes devleti soyuyor… Çok varlıklılar milyon dolarlarını yurt dışına götürüyor. Vakıflar aracılığıyla ABD’ye para götürüyorlar. Sistem o kadar çürümüş ki, gerçekten lağım patladı derken bütün borular patladı aslında. Büyük bir kirlenme yaşanıyor. SPK, Türkiye’nin saygın kurumlarından birisi. Bu kurum nasıl bu hale geldi. Borsa vurguncuların karargâhı haline geldi. Soygunun boyutlarını gördük… Bunların yüzde 99’undan Erdoğan’ın haberi var, tek sorumlu o. Birilerini istifa ettirerek kendisini kurtarmaya çalışıyor. Her şeyden senin haberin var kardeşim, İstanbul’daki kupon araziden önce benim haberim olsun diyorsan, daha büyük vurgunlardan haberdar olmaman mümkün değil. Bütün bu vurgunların üstünü kapatacak bir medya yarattılar üstüne…”